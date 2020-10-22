شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تستعد لانتخابات «النواب» بمخيمات ومظلات وتجميل اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت محافظة الوادي الجديد، الخميس، الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب يومى 24، 25 من أكتوبر الجارى، حيث تقع المحافظة ضمن محافظات الجولة الأولى، وتم تجهيز 60 مركز انتخابى بعدد 75 لجنة انتخابية فرعية على مستوى دائراتي الخارجة والداخلة، وتضم المحافظة 178315 ناخب وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

انتهت مراكز المدن والوحدات القروية من إقامة المخيمات والمظلات لحماية الناخبين من التعرض لأشعة الشمس في ظل ارتفاع درجة الحرارة بالواحات، كما تم إطلاق حملات النظافة والتجميل بمحيط اللجان الانتخابية، تولت تهذيب الأشجار والقيام بأعمال النظافة العامة ودهان الأرصفة والبلدورات بالإضافة إلى وضع الحواجز المرورية أمام كل لجنة انتخابية.

وقال المستشار حمدى فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائي، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النواب بالمحافظة، إن عدد القضاة المشرفين على انتخابات النواب بالمحافظة 100 قاضي ومستشار باللجنتين العامتين على مستوى المحافظة بواقع لجنة عامة بالدائرة الأولى التي تضم مركزى الخارجة وباريس ومقرها قاعة على حريف بمدينة الخارجة، ولجنة عامة أخرى بالدائرة الثانية التي تضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة ومقرها قاعة الدكتور سيد سيف بمدينة موط، بجانب وجود اللجان الفرعية ولجنة الحفظ والأرشفة والاحتياطي.

وأضاف أنه تم التشديد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء سير الانتخابات، وتوفير اماكن لإقامة وتأمينها، بجانب توفير كافة وسائل الراحة لرؤساء اللجان لضمان سير الانتخابات دون عوائق على مدار يومي التصويت وإجراء الفرز.

وأعلنت المحافظة التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والأمنية واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير على الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، بجانب تجهيز غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية للمتابعة المستمرة على مدار يومى التصويت.

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