شكرا لقرائتكم خبر عن «صوفية الإسكندرية» تعلن عن مقترح للاحتفال بالمولد النبوي: «مسيرة تضم 100 شخص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد صفوت فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية في الإسكندرية، إن المشيخة لديها مقترحًا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والمقرر يوم 29 أكتوبر الجاري، تم فيه مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والعالم تزامنًا مع أزمة كورونا المستجد، سيتم عرضه على الجهات الأمنية المختصة للموافقة عليه أولاً قبل البدء في التجهيزات.

وأضاف «فوده» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، أن المقترح يتضمن إقامة احتفال محدود وبسيط هذا العام بسبب الجائحة العالمية، حيث يتم تنظيم مسيرة وموكب لمسافة لا تزيد عن 150 مترًا تنتهى بمسجد المرسى أبوالعباس، بميدان المساجد في منطقة بحرى، فيما يسمح بالمشاركة في المسيرة حوالي 100 من المريدين فقط نظرًا للظروف الوقائية الحالية.

وأوضح أنه سيتخلل الاحتفال في مسجد المرسى أبوالعباس كلمات دينية وتواشيح وابتهالات من الضيوف للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بما يليق بحضرة المصطفى «صل الله عليه وسلم»، مشيرًا إلى أن العام الحالي سيكون له ظروف خاصة في الاحتفال حال موافقة الجهات الأمنية، على عكس ما تعود عليها أهالي الإسكندرية كعادتهم طيلة السنوات الماضية، بعمل حضرات ومواكب ومسيرات حاشدة في الشوارع وتوزيع الشربات والموز والحلوى بمشاركة الآلاف من المواطنين ومريدي الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف.