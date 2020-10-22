شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع نائب مدير الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس في حادث تصادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي محمد سعيد، نائب مدير الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، مصرعه ومعه سائقه التابع للهيئة، متأثرين بإصابتهما إثر حادث مروع بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

وسادت حالة من الحزن داخل هيئة قناة السويس على وفاة نائب مدير الإدارة القانونية، الذي كان يتمتع بحسن الخلق والمودة بين زملائه، حيث شهد له الجميع من إدارة هيئة القناة وزملائه في العمل بالرقي في التعامل على المستوى الشخصي والاحترام والالتزام علي مستوى العمل.

وكلف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بسرعة إنهاء إجراءات الدفن وتقديم واجب العزاء لأسر المتوفين، حتي عودته من مأمورية عمل خارج البلاد.