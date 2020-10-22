شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تستعد لتعامد الشمس على الآلهة آمون ومنتو رع في البر الغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت محافظة الأقصر، عن انتهاء الاستعدادات لتعامد الشمس صباح غدًًا الجمعة، على لوحتين تمثلان الإله آمون والإله منتو رع داخل قدس الأقداس بمعبد دير شلويط بالبر الغربى للمدينة ، الذى شيد على محور شمسي ليستقبل الشمس مرتين بالعام في 20 من شهر فبراير و23 من شهر أكتوبر .

كان فريق من الباحثين بالجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية برئاسة الدكتور أحمد عوض والباحث أيمن أبوزيد ،عملية التعامد قد رصدوا تعامد الشمس على 14 معبدا مصريا قديما ، وهو المشروع الذى ترعاه هيئة تنشيط السياحة المصرية ، ووافقت عليه اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية .

وقال أيمن أبوزيد الذي يرأس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية ، إن معبد دير شلويط هو الموقع الأثري الثامن الذي يتم تعامد الشمس على قدس أقداسه، في تأكيد لريادة قدماء المصريين لعلم الفلك في العالم أجمع قبيل آلاف السنين ، مشيرا إلى أنه سبق رصد تعامد الشمس في معابد ومواقع دندرة وحتشبسوت وإدفو وكلابشة وهرم زوسر وفيله وهيبس ودير الحجر وقصر غويطه وجبل السلسة والمحرَقة .

يذكر أن معبد دير شلويط يقع جنوب جبل ممنون وعلي بعد أربعة كيلو مترات جنوب معابد مدينة هابو الشهيرة فى غرب الأقصر، وقد كرس المعبد لعبادة للإلهة ايزيس، الهه الامومة والطفولة عند المصريين القدماء، ويعرف هذا المعبد عند السياح بمعبد إيزيس الصغير.