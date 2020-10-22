شكرا لقرائتكم خبر عن «خير بالتقسيط».. مبادرة جديدة من «الأورمان» لدعم زواج اليتيمات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت جمعية الأورمان مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان «خير بالتقسيط» تستهدف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة الشرقية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في تصريحات صحفية، إنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ الف جنيه شهريًا لمدة 10شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأضاف «شعبان» أن «خير بالتقسيط» مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الجمعية قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات في بناء حياة جديدة.

يذكر أن جمعية الأورمان منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج عدد ١٩٨٩٣ فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم ٧١٠ فتاة في محافظة الشرقية، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.