شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل سوهاج للمشاركة في افتتاح مشروعات التنمية المتكاملة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى محافظة سوهاج ضمن وفد وزاري، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة للمشاركة في افتتاح عدد من مشروعات صندوق تحيا مصر بالمرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطها في محافظة سوهاج.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.

ويشارك في الزيارة أيضًا كل من تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وفضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعدد كبير من قيادات العمل الأهلي والمجتمعي، ورموز الفكر والإعلام ومسؤولي صندوق تحيا مصر.

وكان في استقبال الوزراء عقب وصولهم لمطار سوهاج اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ونائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويتضمن برنامج الزيارة اليوم افتتاح وحدة المعالجة الثالثة للصرف الصحي في سوهاج، وافتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بمركز طهطا؛ ثم افتتاح مركز شباب عرب بخواج، كما سيتم افتتاح مركز شباب قرية الشيخ زين الدين، ثم افتتاح الوحدة الصحية بالقرية، وتفقد قافلة المبادرة الرئاسية «نور حياة»، كما سيتم تفقد الحديقة المتحفية على كورنيش النيل بسوهاج، ومشاهدة معروضات منتجات الحرف اليدوية.

من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي إن صندوق تحيا مصر يلعب دوراً محورياً في دعم الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجاً، ويولي اهتماماً خاصاً بصعيد مصر، وهو ما يتكامل مع اهتمامات وزارة التنمية المحلية التي يأتي على راسهاً الإشراف على مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا «حياة كريمة» .

وأشار «شعراوي» إلى أن المبادرة تتضمن استثمارات كبيرة لمحافظة سوهاج خلال مرحلتيها الأولى والثانية، حيث بلغت استثمارات المحافظة بالمرحلة الأولى في عدد 29 قرية 730 مليون جنيه فضلاً عن 132 مليون جنيه استثمارات التضامن الاجتماعي، وقد تم نهو تنفيذ 76 مشروع من إجمالي 100 مشروع.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى بسوهاج ساهمت في تغيير نوعي في الأوضاع التنموية بالقري المستهدفة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بحوالي 265 فصل جديد وخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة 30%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 54% في المتوسط ومن المتوقع بنهو مشروعات المرحلة الأولى أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى إلى حوالي 40%، كما تم إضافة 35 كيلو طرق تمثل 71% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة، بالإضافة لتطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 4 وحدات صحية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه فيما يتعلق بخطة المرحلة الثانية فهي تستهدف 97 تجمع ريفي بسوهاج، باستثمارات 2.1 مليار جنيه منها استثمارات بحوالي 307 مليون جنيه في قطاعات الإدارة المحلية، واستثمارات بحوالي 110 مليون جنيه لتحسين خدمات مياه الشرب إضافة إلى استثمارات بأكثر من مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي، كما تتضمن المرحلة الثانية أيضاً استثمارات بحوالي 180 مليون مليون جنيه في قطاعات التنمية البشرية الثلاث الصحة والتعليم والخدمات الشبابية،

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وأضاف «شعراوي» أن الوزارة تشرف أيضًا على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي، حيث يستهدف البرنامج إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات في قطاعي دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنية الأساسية.

وقال الوزير إنه حتى نهاية العام المالي 2019/2020 فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج.

وتابع وزير التنمية المحلية، قائلاً: كما بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها حتى نهاية العام المالي 2020/2019 حوالي 2575 مشروع بالمحافظتين (بمحافظة سوهاج عدد 1593 مشروع) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.

وقال «شعراوي» إن البرنامج يعمل حالياً على تنفيذ خطة طموحة لتنمية عدد من التكتلات التنافسية والمناطق الصناعية التي ستحدث نقلة اقتصادية كبيرة، ولعل نصيب مركز طهطا كبير من هذه النقلة، حيث يدعم البرنامج تكتل صناعة الأثاث بطهطا، كما يجري الآن تنفيذ خطة طموحة لترفيق ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بغرب طهطا.

وزير التنمية المحلية يصل الي محافظة سوهاج للمشاركة في افتتاح صندوق " تحيا مصر" للتنمية المتكاملة

وزير التنمية المحلية يصل الي محافظة سوهاج للمشاركة في افتتاح صندوق " تحيا مصر" للتنمية المتكاملة

وزير التنمية المحلية يصل الي محافظة سوهاج للمشاركة في افتتاح صندوق " تحيا مصر" للتنمية المتكاملة