شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته لتفقد الدراسة بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولاته لتفقد الدراسة بعدد من الكليات للوقوف على انتظام العملية التعليمية التعليمية مع بداية الفصل الدراسى الأول، وشملت الجولة كليات التربية والتمريض والحاسبات والذكاء الاصطناعى والفنون التطبيقية.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة إيمان عبدالحق عميد كلية التربية والدكتورة هويدا صادق عميد كلية التمريض والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والدكتورعبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلى عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ووكلاء الكليات.

وتفقد سمير المدرجات والقاعات الدراسية، مشيدا بالتزام الطلاب بجدول المحاضرات وانتظام العملية التعليمية وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة حفاظا على سلامتهم.

من ناحية أخرى تفقد نائب رئيس الجامعة أعمال الكشف الطبي والمقابلات وقاعات الأنشطة الطلابية بكلية التربية وفعاليات دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن استخدام مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams في التدريس بحضور الدكتورة ميساء حمزة مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية.