شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حياة كريمة».. محافظ سوهاج يستقبل 4 وزراء لافتتاح مشروعات تنموية متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين قباج، وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقهم الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وقيادات من صندوق «تحيا مصر»، لدى وصولهم إلى مطار سوهاج الدولي، لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بالمحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وأعرب محافظ سوهاج، عن تقديره لزيارة الوزراء للمحافظة، مؤكدًا أنها تعكس إهتمام القيادة السياسية والحكومة بمحافظات الصعيد، وبخاصة محافظة سوهاج، من أجل إحداث تنمية حقيقية وشاملة على أرضها، وتوفير حياة كريمة لشباب وأهالي المحافظة.

وقال المحافظ، إن برنامج زيارة الوزراء للمحافظة يتضمن، افتتاح وحدة للمعالجة الثلاثية للصرف الصحي بدائرة مركز ومدينة سوهاج، ثم زيارة قرية «عرب بخواج» بمركز طهطا، وإفتتاح مدرسة إعدادية ومركز شباب بالقرية، يعقبها زيارة قرية «الشيخ زين الدين» بدائرة المركز، وإفتتاح مركز شباب ووحدة صحية بالقرية، وتفقد قافلة المبادرة الرئاسية «نور حياة».

وأضاف المحافظ، بأن زيارة الوزراء تتضمن أيضًا تفقد أعمال التطوير بميدان العارف بالله بمدينة سوهاج، وتفقد تطوير الحديقة المتحفية لعرض الحرف التراثية أمام ديوان عام المحافظة في شرق مدينة سوهاج.

وصول 4 وزراء إلى محافظة سوهاج لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

وصول 4 وزراء إلى محافظة سوهاج لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

وصول 4 وزراء إلى محافظة سوهاج لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

وصول 4 وزراء إلى محافظة سوهاج لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

وصول 4 وزراء إلى محافظة سوهاج لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

وصول 4 وزراء إلى محافظة سوهاج لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

وصول 4 وزراء إلى محافظة سوهاج لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"