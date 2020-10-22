تكليف طلاب امتياز التمريض بمساعدة الأطقم التمريضية بالمدن الجامعية بجامعة القناة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت جامعة قناة السويس، تكليف عدد من طلاب وطالبات امتياز التمريض بمساعدة الأطقم التمريضية بالمدن الجامعية.

وأعرب الدكتور احمد زكي رئيس الجامعة عن تقديره ودعمه الكامل للإدارة الطبية بالجامعة لدورها المتميز خلال الفترة الماضية في ظل خطة الجامعة والدولة الشاملة لمواجهة تداعيات كوفيد ١٩.

وخلال اجتماعه بالعاملين بالإدارة الطبية صباح الخميس بمسرح رعاية الشباب، نقل الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب تحية رئيس الجامعة وتقديره لهم.

وشدد شقيدف على ضرورة الالتزام بالتواجد، وتأدية المهام والخدمة الطبية للطلاب داخل الكليات والحرم الجامعي والمدن الجامعية.

وتابع شاكرا للإدارة الطبية ما قدموه من أداء متميز طوال فترة امتحانات السنوات النهائية بالفصل الدراسي الثاني العام الأكاديمي الماضي، وخلال فترة التنسيق والكشف الطبي لطلاب المدن الجامعية، مؤكدا على إن الإدارة الطبية هي رمانة الميزان للحالة الصحية وحالة الطلاب داخل الجامعة.

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة التوعية بالإجراءات الاحترازية التي قررها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والالتزام بتطبيقها وسط الطلاب ومنتسبي الجامعة من ارتداء الكمامات الطبية، ومراعاة التباعد والرجوع لإدارة الكلية، أو إدارة الجامعة في حال وقوع أية مخالفة.

وأعلن الدكتور محمد شقيدف عن تكليف عدد من طلاب وطالبات امتياز التمريض لمساعدة الأطقم التمريضية بالمدن الجامعية، مع ضرورة التزام الجميع بنوبتجيات العمل المقررة.

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وقدمت الدكتورة سمر صديق مدير عام الإدارة الطبية الشكر للدعم الكامل الذي تقدمه إدارة الجامعة للعاملين، وأكدت على التزامهم بنظام العمل داخل الإدارة لخدمة الطلاب ومنتسبي الجامعة.