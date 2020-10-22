شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس يومي الجمعة والسبت، والتي تشهد فيها البلاد سقوط أمطار على معظم الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنخفض غداً الجمعة درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك أمطار خفيفة ( 50 % ) على بعض المناطق من القاهرة والقليوبية والجيزة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية احيانا ( 80 % ) على بعض المناطق من ( البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية ..... )، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ( 90 % ) على بعض المناطق من ( سيوة السلوم مطروح إسكندرية ..... )، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً ( 90 % ) على بعض المناطق من ( دمياط- مدن القناة )، وأمطار متوسطة ( 50 % ) على بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الصعيد نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «28 – 20»، الوجه البحرى «28 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27– 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «31- 25»، شمال الصعيد «30 – 20»، جنوب الصعيد «36 – 25» درجة مئوية.

أما بعد غدً السبت؛ فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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وهناك أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق على القاهرة الكبرى ( 80 % ) والوجه البحري ( 80 % )، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية على بعض مناطق السواحل الشمالية ( 90 %) ومتوسطة على بعض مناطق جنوب سيناء ( 50 % ) خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شمال الصعيد ( 60 %).

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة على جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وعلى جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «26 – 19»، الوجه البحرى «26 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «31 – 24»، شمال الصعيد «28 – 20»، جنوب الصعيد «33 – 25» درجة مئوية.