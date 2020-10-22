شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القياس والتقويم بجامعة القناة يبدأ خطته التدريبية بشأن نظام التعليم الهجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أنه في إطار تنفيذ خطة المجلس الأعلى للجامعات بشأن تطبيق نظام التعليم الهجين يبدأ مركز القياس والتقويم خطته التدريبية خلال شهري أكتوبر، ونوفمبر.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبدالرؤوف مصطفى مدير مركز القياس والتقويم أن الهدف من الدورات نقل الخبرات التعليمية على البرنامج التدريبى «أساليب القياس والتقويم وإعداد المفردة الاختبارية» من خلال السادة اعضاء هيئة التدريس الذين تم ترشيحهم سابقا من الجامعة لحضور الدورات التدريبية بمركز القياس والتقويم بوحدة ادارة المشروعات بالمجلس الاعلى للجامعات، وسيتم التدريب من خلال برنامج zoom «التعليم عن بعد»، وذلك لمدة ثلاث ساعات على أن تبدأ الدورات من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر إلى الساعة الواحدة ظهراً.

وعقد التدريب بمقر كلية التمريض تحت إشراف الدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد الكلية وقام بالتدريب الدكتوره إيناس عبدالله وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب ويتم التدريب تحت اشراف الدكتورة غادة حداد.