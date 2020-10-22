شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تدريب علوم الحاسب بديوان القليوبية يعلن عن دورات ICDL الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، بديوان عام محافظة القليوبية، عن بدء عقد دورات الإصدار الجديد من ICDL v5.

وقال بيان، نُشر على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، إن شهادة ICDL الجديدة تتضمن 3 مقررات تُمكِّن من اكتساب أحدث المهارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية المطلوبة في سوق العمل. وتشمل المقررات أساسيات الكمبيوتر والإنترنت، وأساسيات التطبيقات المكتبية، والأمن السيبراني.

ويجمع مقرر أساسيات الكمبيوتر والإنترنت بين المفاهيم والمهارات الأساسية لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى وإدارة الملفات والتطبيقات والشبكات والمعلومات الإلكترونية والاتصال عبر الإنترنت واحتياطات السلامة، وتُعتبر هذه الشهادة بمثابة مستوى أساسي لاستخدام أجهزة الكمبیوتر والإنترنت، ویُنصح بها لجمیع المستخدمین، وتتكون من جزءين، ويمكن الحصول على كل جزء على حدة أو الحصول على الجزءين معًا في اختبار واحد، وتُمكِّن الشهادة المرشحين من أن يصبحوا مستخدمين بارعين لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة الأخرى، وكذلك الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني، مع تعريفهم بمتطلبات الأمن السيبراني.