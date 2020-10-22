شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية لمتابعة أداء القطاعات الخدمية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت اللجان المشكلة بين محافظة الشرقية وهيئة الرقابة الإدارية حملاتها اليومية لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية، وتقييم أداء العاملين بها للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة أوجه القصور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال، والتقصير في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتم تشكيل لجان مشتركة بين هيئة الرقابة الإدارية ومحافظة الشرقية لمتابعة أداء القطاعات الخدمية من «تموين، طب بيطري، صحة، خدمات ومرافق، محليات»، برئاسة المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، للمرور على الهيئات الحكومية بمركز ومدينة أولاد صقر، للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة للمواطنين والتأكد من حسن سير وانتظام العمل بها.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن اللجنة الأولى قامت بمتابعة قطاعي التموين والطب البيطري، حيث تم المرور على 9 مخابز بلدية، أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة ما بين عدم نظافة أدوات العجين، ونقص وزن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف أن اللجنة قامت بالمرور على مستودعات الغاز وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن، ومحال الجزارة ومحطات تموين السيارات، والمخابز السياحية، أسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفة تحت أرقام «2093، 2091، 2095، 2099، 2096، 2098، 2092، 2097 ،2094 ،2090 لسنة 2020 أ.د.ط مركز أولاد صقر»، وجاءت المخالفات ما بين عدم وجود شهادة صحية، وحيازة دقيق استخراج 72% مجهول المصدر، وبيع عسل مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار وممارسة النشاط، وعدم وجود لوحة إعلانات، وبيع لحوم مفروم وكبدة مجمدة مجهولة.

وأوضح أن اللجنة الثانية قامت بمتابعة قطاع الصحة، حيث قامت اللجنة بالمرور على مستشفى أولاد صقر المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمترددين على المستشفى، وتم الاطلاع على سجل الحضور والانصراف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتغيبين، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بالمرور على وحدة معالجة الغسيل الكلوي بالمستشفي، وتم سحب عينات مياه من محطة معالجة المياه لإرسالها للمعمل للتحليل، كما تمت متابعة قسم الحضانات لاتخاذ اللازم حيال المعطل منها، ومخاطبة الجهات المعنية لتزويد المستشفي بوسائل إطفاء، وحرصت اللجنة على تفقد المطبخ الخاص بالمستشفى وتبين صلاحية جميع الأصناف الغذائية من حيث الجودة وتاريخ الصلاحية.

كما تم المرور على صيدلية المستشفى للتأكد من تواجد أرصدة كافية من الدواء، وأوصت بضرورة ترتيب الأصناف الدوائية داخل الصيدلية بشكل منظم، كما تلاحظ وجود أجهزة معطلة بالمستشفى، وتم إخطار الجهات المعنية بإصلاحها فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشغيلها، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أنه حرصاً من اللجنة على متابعة المستشفيات التي تخضع للعلاج الحر والتفتيش، فقد تم المرور على مستشفيي «الهلال، مكة التخصصي»، وتم رصد عدد من الملاحظات وإخطار مديري المستشفيين بها لإزالتها فورا، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة لمتابعة قطاع الصحة قامت بالمرور على بعض مراكز طب الأسرة بمدينة أولاد صقر، والوحدة الصحية بقصاصين الأزهار، ووحدة طب الأسرة بالشوافين، وتمت مخاطبة الجهات المعنية لإصلاح الأجهزة المعطلة فورا «أوتوكلاف وسونار»، وذلك لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة بهما.

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وأكد السكرتير العام المساعد أن أعمال اللجنة الثالثة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية والمحافظة قامت بمتابعة أداء العاملين بديوان عام رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، ووحدتي بني حسن، وزور أبوالليل، للتأكد من حسن سير وانتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما قامت اللجنة بالاطلاع على أعمال المركز التكنولوجي ومتابعة الطلبات المقدمة للتصالح، والإجراءات المتخذة في مخالفات البناء وموقف الشكاوي الواردة إلى إدارة خدمة المواطنين، والشكاوي الواردة عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية، حيث جاءت الاستجابة بنسبة 94%.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بالمرور على مقر الحملة الميكانيكية للوقوف على حالة السيارات والمعدات بها، والإطلاع على خط السير والمأموريات للعاملين، وكذلك مراجعة المختصين بقسم تحسين البيئة، وفحص أعمال أقسام رخص المحال والأملاك والإزالات والادارة الهندسية، ومراجعة قرارات الإزالة الصادرة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.