شكرا لقرائتكم خبر عن طالب «تربية رياضية القناة» يفوز بالميدالية الفضية لكأس الاتحاد للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للرامى عبدالله شبايك الطالب بالمستوي الثالث بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس لحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية تحت ٢١ سنة.

وأكد رئيس الجامعه أن الجامعة تقديم كل الدعم للطلاب المشاركين بالبطولات الرياضية سواء على المستوى المحلى أو الأقليمى أو الدولى.

وأعرب الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته لهذا الإنجاز الرياضى الذي يضاف لطلاب الجامعة بصفة عامة وطلاب التربية الرياضية بصفة خاصة تلك الكلية التي أستطاعت خلال أربع سنوات فقط من انشأها حصد الكثير من البطولات الرياضية.

ومن جابنه، أشار الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية أن الطالب حصل على هذه الميداليه أثناء مشاركة ببطولة كأس الاتحاد للرماية بنادي مدينة نصر.

كما قدم الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية للجامعة التهنئه للطالب على التمثيل المشرف للجامعة متمنين لجميع الطلاب حصد الجوائز والميداليات مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة اثناء للبطولات.