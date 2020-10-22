شكرا لقرائتكم خبر عن البعثات الدبلوماسية المصرية تواصل تلقى أصوات المصريين بالخارج بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل البعثات الدبلوماسية المصرية فى 124 دولة أجنبية لليوم الثانى على التوالى استقبال مظاريف المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الأولى من انتخاب مجلس النواب وإقرارات التصويت، تمهيدا للبدء فى فرز الأصوات فى التاسعة مساء غد الجمعة بحسب توقيت كل دولة.

وتستمر البعثات الدبلوماسية المصرية فى تلقى أصوات المصريين بالخارج حتى غد الجمعة ، على أن تتولى أعمال فض المظاريف ووضع بطاقات إبداء الرأى الخاصة بالنظام الفردى فى صناديق الاقتراع الخاصة بها، ووضع البطاقات بالنظام القوائم فى الصناديق المخصصة لهذا وعقب انتهاء مدة التصويت يتم فرز الأصوات كل على حدا.

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وينطلق مارثون تصويت المصريين فى الداخل لانتخابات مجلس النواب، بعد غدا السبت وعلى مدار يومين حيث يدلى أبناء 14 محافظة بالمرحلة الأولى من الانتخابات بأصواتهم فى 10140 لجنة فرعية.

وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.