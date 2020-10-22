ننشر خريطة الأمطار المتوقعة بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة الأمطار المتوقعة على جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020. والمناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها:- والمناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها:- - القاهرة الكبرى: فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق مساء. Advertisements - الوجه البحرى: أمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية أحيانا على ( البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية ).

- السواحل الشمالية المغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على ( السلوم - مطروح سيوة - الاسكندرية - بلطيم ). - السواحل الشرقية : امطار خفيفة الى متوسطة على ( دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية. وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى وجود نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحية الرعدية.

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