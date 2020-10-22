شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار الإخوان .. أعضاء الجماعة يعلنون حل التنظيم فى مصراتة الليبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جماعة الإخوان في مدينة مصراتة الليبية عن حل التنظيم داخل المدينة مساء أمس الأربعاء، وذلك فى محاولة للالتفاف على رفض دول العالم العربي والإسلامي لنهج الجماعة وإدراجها فى قائمة الإرهاب في ليبيا.
وأصدرت جماعة الإخوان فرع مصراتة بيانا أعلنوا فيه استقالتهم من التنظيم الإخواني في ليبيا، وحل هيكل فرعها داخل المدينة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه القرار يأتي إيمانا بما زعموه “إرادة الخير لهذه الأمة، وحتى لا يكونون الشماعة التي يعلق عليها مشروع مصادرة حرية الشعب الليبي وإخماد ثورته، على حد زعمهم.
صورة من البيان
وأكد الأعضاء، أنهم "سيعملون بحرص على الوطن واستقلاله وخدمته، وسيواصلون العمل والإصلاح من خلال المؤسسات المجتمعية العديدة كل حسب مجاله ورغبته"، على حد قولهم.
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