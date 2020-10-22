ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‏‎-الطماطم بسعر 5.5 جنيها للكيلو جرام والبطاطس بـ 4 جنيهات، والبصل بـ 6.25 جنيه والكوسة 7.5 جنيه للكيلو والجزر 7.5 جنيه والخيار 8.8 جنيه. ‏‎-الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 7.5 والليمون 6 جنيهات. Advertisements الفاصوليا الخضراء 11 جنيها. التفاح السكرى 26.5 جنيه ‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات. ‏‎‏‎-الموز البلدى 15 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها. - التفاح الإيطالي 28 جنيها. - الباذنجان الأبيض 6 جنيهات

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