الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم العالى بإنشاء المعهد العالى للإدارة بالمحلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4379 لسنة 2020 بتاریخ 2020/10/14، بشأن إنشاء المعهد العالى للإدارة بالمحلة الكبرى.
وقال القرار الوزارى المنشور بالجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على القانون و52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى قرار رئيس جمهور مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالی : وعلى القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة الإشراف وزارة التعليم العالي ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 2199 بتاریخ 2003/12/2 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 309 بتاريخ 2004/3/4 بإصدار بعض ضوابط الإنشاء وعلى ما ورد بمحضر اجتماع اللجنة الموحدة بجلستها التي عقدت بتاریخ 2020/7/12 ؛ وعلى ما ورد بمحضر اجتماع اللجنة الموحدة بجلستها التي عقدت بتاریخ 2020/9/2 بإصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء المعهد أن صدور القرار الوزارى بالإنشاء لا يعني بالتبعية بدء الدراسة بالمعهد بأي حال من الأحوال ، حيث يلزم مراجعة الاستعداد لبدء الدراسة وصدور قرار وزاري آخر بذلك ، وأی مخالفة لذلك ينشأ عنها مساءلة قانونية ، ويجوز لوزارة التعليم العالى إلغاء القرار الوزاري بإنشاء المعهد
ونصت مادة 1 - ينشأ المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى التابع لمؤسسة مراد للعلوم والتكنولوجيا .
مادة 2 - يتكون المعهد من التخصصات الآتية :
المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية وإدارة الأعمال
ومادة 3 - مدة الدراسة بالمعهد سنتين للمرحلة الأولى ،ويمنخ من يحتاجها درجة الدبلوم فوق المتوسط ، فى مجال التخصص، و يعتمد المؤهل من الوزير .
مادة 4 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد .
مادة 5 - يقبل بالمعهد ا المؤهلات الآتية بالنسبة للمرحلة الأولى يقبل بالمعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها وما يقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات بالنسبة للمرحلة الثانية يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد ، وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية بشرط الحصول على تقدير عام ( جيد ) على الأقل
مادة 6 - يلتزم المعهد پت في الخطة الدراسية والمناهج الدراسية والتي تعتمد من لجنة قطاع المعاهد التجارية مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالی .
مادة 8 - نشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
مادة 9 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
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