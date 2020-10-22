شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد مواطن أوغندي خارج البلاد لـ"الصالح العام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر ، قرارًا لوزير الداخلية، ينص على إبعاد مواطن أوغندي الجنسية، يدعى KATO HUSSEIN SSEBWATO ، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام. Advertisements وكلف وزير الداخلية مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ قرار الإبعاد.

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