شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن فتح 9 أسواق جديدة أمام صادرات الخضر والفاكهة رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية العام وحتى الآن تم فتح 9 أسواق جديدة أمام صادرات الخضر والفاكهة رغم أزمة كورونا، حيث شهدت الأسواق الأجنبية والعربية حراكا باتجاه المنتجات الزراعية المصرية رغم أزمة كورونا، بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة وفقا للقرار الوازرى المشترك بين وزارتى الزراعة والتجارة، ساهم فى ضبط منظومة التصدير وفقا للاشتراطات التى تتطلبها هذه الأسواق.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في تصريحات ”الخليج 365”، أنه خلال الست سنوات الماضية تم فتح 38 سوقا خارجيا أمام جميع أصناف الخضر والفاكهة، متابعا إن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح العديد من أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة رغم صعوبة النفاذ للأسواق التصديرية في ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا ، تغزو الصادرات الزراعية المصرية جميع الأسواق العالمية ، وشملت قائمة الأسواق الجديدة التي تم فتحها تشمل تصدير التمور إلى استراليا والبرتقال إلى نيوزيلندا، والبطاطس إلى موريشيوس والموالح إلى البرازيل والجريب فروت إلى إندونيسيا والموالح إلى اوزباكستان وفتح أسواق الارجنتين أمام الموالح المصرية.

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وتابع رئيس الحجر الزراعى، أن صادرات الخضر والفاكهة تغزو جميع الأسواق العالمية والاوربية ، خاصة 13صنفا من الفواكه والخضروات شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنحان والمانجو والعنب والثوم والجوافة .

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأوضح تقرير وزارة الزراعة ، أن الموالح المصرية ذات جودة عالية، وخاصة البرتقال فهو منتج مميز ومرغوب عالمياً، مشير الى أن لدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.