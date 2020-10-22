شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن حزمة إجراءات لحماية حديقة حيوانات الجيزة من الطقس المتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الحيوانات داخل الحدائق بمختلف المحافظات، وخاصة حديقة حيوان الجيزة التي تعد الأكبر من حيث المساحة وعدد الحيوانات من الطقس المتغير وهطول الامطار والتقلبات الجوية من خلال برامج التحصين ووجبات تغذية للمساعدة على التدفئة.

ومن بين الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة فى حالة المناخ المتغير، فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، والمتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، إضافة إلى عمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من العاصفة الترابية، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق .

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وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات لـ ”الخليج 365” إن هناك متابعة دورية من قبل فرق من أطباء بيطريين متخصصين لحديقة حيوان الجيزة، حيث تم وضع برنامجا غذائيا لكل حيوان على حدة لحمايته من الطقس المتغير، والجو التقلب، مضيفا أن كل حيوان بالحديقة له إجراءات خاصة للتدفئة، تعطيه طاقة كافية وسعرات حرارية تساعده، مشيرا إلى أنه يجرى تقديم الفيتامينات والمضادات الحيوية لمواجهة أمراض الشتاء وتفاديا لنفوق الحيوانات.

وأضاف رئيس حدائق الحيوان: من بين الإجراءات نحرص على تقديم مشروبات من شأنها المساعدة في تدفئتها خلال انخفاض درجات الحرارة خاصة لعائلة الشمبانزي وإنسان الغابة والزراف.