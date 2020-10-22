شكرا لقرائتكم خبر عن "تحيا مصر" يفتتح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية بسوهاج بحضور وزيرة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح صندوق تحيا مصر، المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطها في محافظة سوهاج، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.

وعقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، حواراً مفتوحاً مع عدد كبير من ممثلى أعضاء اللجان المجتمعية التى تم تشكيلها بالتجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة خلال المرحلتين الأولى والثانية، وذلك فى إطار إطلاقه للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وشارك فى اللقاء أيضاً ممثلو الكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية بستة محافظات من وسط وجنوب الصعيد ، وذلك بحضور كل من، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج و اللواء أشرف الداودى ، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نواب المحافظين وقيادات الوزارة والوحدة المركزية لحياة كريمة .