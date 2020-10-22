شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع حالة الطوارئ وتلغى الإجازات لمواجهة الأمطار المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة محافظة الجيزة حالة الطوارئ بجميع القطاعات، مع خروج جميع السيارات من أماكن تمركزها، وانتشارها بأماكن التجمعات، وعدم عودتها إلا بعودة الطقس للحالة العادية، مع توجيه جميع رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى مع الفرق الميدانية، بالإضافة إلى وقف الإجازات لجميع العاملين بالإدارات الميدانية والقيادات لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة.

وفى ذات السياق كثفت محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول والتغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث تم تشكيل فريق إدارة أزمة بكل جهة مختصة لسرعة بحث المشكلات، وعقد غرف عمليات لحل أى مشاكل توجه الأحياء، بالإضافة إلى نشر سيارات بأماكن تجمع المياه وفق خريطة معدة مسبقًا.

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وحددت المحافظة المناطق الحيوية لتمركز المعدات وتسهيل عملية تنقلها أثناء هطول الأمطار، ونشر سيارات بمناطق المتحف المصرى الكبير وطريق إسكندرية الصحراوى والمنطقة الصناعية والطريق الدائرى وأعلى تقاطع الطريق الدائرى مع محور المريوطية ومطالع ومنازل محور صفط اللبن وميادين الجيزة والجلاء والمنيب و الرماية والكيت كات وتقاطع شارع الهرم مع اللبينى وأمام بوابة جامعة القاهرة ومطالع ومنازل الكبارى بالأحياء والمراكز والمدن.

كما تمت مراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها، وتجهيز ماكينات الشفط والكيبوتات وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه، وترميم واصلاح وتطهير مخرات السيول، وإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية، وتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة.