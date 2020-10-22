شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم عن زيادة بدل المعلمين: يعكس إيمان القيادة السياسية بالمعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن زيادة بدل المعلم بنسبة 50% وحافز الأداء بنسبة 50% خطوة إيجابية تعكس إيمان القيادة السياسية بالتعليم بصفة عامة والمعلم بصفة خاصة، كما أن فكرة إنشاء صندوق لرعاية المعلمين اجتماعيا وماديا جديرة بالاحترام وبداية حقيقية للارتقاء بالمعلم ماديا واجتماعيا.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تسعى دائما إلى تقديم كل ما يحسن وضع المعلم ماديا ومهنيا، لافتا إلى أنه على المستوى المهنى يتم تدريبهم بشكل مستمر لآن التدريب رحلة مستمرة طوال العام، موضحا أن المعلم هو المايسترو لكل عناصر المنظومة لكى يحدث التعلم المنشود للطلاب وهو القوة الدافعة للتعلم والعمود الفقرى للعملية التعليمية بأكملها.

كان مجلس الوزراء أعلن إقرار حوافز مالية للمعلمين تتمثل فى :-

- حزمة مزايا مالية جديدة لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية.

- زيادة 50% فى "بدل المعلم" و50% زيادة فى حافز الأداء.

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- زيادة 25% فى مكافأة امتحانات النقل من القيمة المقررة فى يونيو 2020.

- 250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد و150 جنيهًا للوكيل شهريًا.

- متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

- إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بدعم نصف مليار جنيه من الخزانة العامة.

- تنفيذ 15 ألف فصل بموازنة العام المالى الحالى لتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس.