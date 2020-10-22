شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن افتتاح مركز للموهوبين بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادى الجديدة بمدرسة الزهور الجديدة للتعليم الأساسى، وفقًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالاهتمام بالطلاب الموهوبين.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى، وجه بالعمل على التوسع فى مراكز الموهوبين لتكون لبنة لمشروعات أكبر تعمل على اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين من خلال برامج إثرائية تقدم للطلاب فى ذلك الإطار تماشيًا مع رؤية منظومة التعليم الجديدة 2.0.

وشهد حفل الافتتاح، تقديم الطلاب للعروض الفنية وأفكار ابتكارية فى مجالات عدة، فضلاً عن زيارة لفصول رياض الأطفال والصفوف الأولى للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.









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