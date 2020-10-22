شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مكتب لخدمة أسر الشهداء بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس، أنه تقديرا من الجامعة للتضحيات التي قادمها شهداء مصر الأبرار وتكريما لشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية قرر مجلس جامعة قناة السويس أعفاء أبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بالعمليات الحربية والارهابية والامنية من المصروفات الدراسية ورسوم المدينة الجامعية فى البرامج التقليدية والبرامج المميزة.

وتابع الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تحديد نسبة من المنح الدراسية لأبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابيين بالعمليات الحربية والارهابية والأمنية.

وصرحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن الجامعة تقدم منح دراسية لمرحلة الدراسات العليا (الماجستير ) لأبناء محافظات القناة وسيناء من الطلاب المتميزين علميا من أبناء الشهداء.

وتماشيا مع هذا السياق أعلنت السيده هدى فرج أمين عام الجامعة انه تنفيذا على تعليمات رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى تم تخصيص إدارة الجامعة لمكتب خدمة اسر الشهداء و ضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والارهابية وذلك لتقديم كافة التسهيلات لأسر الشهداء.