شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل برلمانى لوقف التحرش: شرطة متخصصة من السيدات .. وزيادة عدد افراد مباحث الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن وقائع التحرش بالبنات والسيدات، والتي أصبحت تمثل ظاهرة يجب الوقوف ضدها بقوة واقتلاعها، بحسب طلب الإحاطة.

وقالت النائبة إن ما يحدث هو إهانة لكرامة المرأة المصرية، ويجب أن نذكر أن هناك شابة في ريعان شبابها فقدت حياتها نتيجة تلك الجريمة المشينة، مشيرة إلى أن تلك الجرائم تبدأ من التحرش اللفظى، الذي لا يتم التعامل معه بالتصرف الرادع، ما يؤدى إلى انتشار تلك الظاهرة الخادشة للحياء والمؤذية لكرامة المرأة.

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وأضافت النائبة، في طلب الإحاطة، أن هناك مشاكل عديدة تواجهها المرأة عند الإبلاغ عن حدوث حالة تحرش بها، وذلك منذ تقدمها إلى الإبلاغ بالقسم، الذي قد تواجه فيه رجلًا لا يعطى هذا الأمر الاهتمام الكافى، ويقلل من تلك المشكلة.

وطالبت «شيرين» بوجود شرطة متخصصة من السيدات في كل قسم لتلقى بلاغات التحرش بالمرأة، والكشف الطبى، وكذلك الطب الشرعى، الذي يحتاج إلى وضع القواعد التي تصون للمرأة كرامتها وعِرضها.

وأكدت النائبة ضرورة وجود إخصائيين اجتماعيين للتعامل في عيادات الكشف على العنف ضد المرأة، وتدريب الأطباء على التعامل مع تلك الحالات حال الكشف الطبى، ولفتت إلى أن مباحث الإنترنت تحتاج زيادة الأفراد بها حتى تستطيع أن تتفاعل مع تلك البلاغات بالسرعة الكافية للردع المناسب.