شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 4 وزراء لمطار سوهاج استعدادًا لافتتاح مشروعات صندوق تحيا مصر بطهطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل عدد من الوزراء إلى مطار سوهاج استعدادًا لبدء فعاليات افتتاح مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المتكاملة بمركز طهطا، وذلك لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطها في محافظة سوهاج.

يأتي ذلك برعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.