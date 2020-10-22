شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف القصير»: توزيع 200 كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بجهود العاملين بإدارة أوقاف القصير في مشروع صكوك الأضاحى.

وأعلنت إدارة أوقاف القصير أن الإدارة استلمت ٢٠٠ كيلو من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وكلف رئيس مدينة القصير، لجنة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية بالاستعانة بممثلين من الطب البيطري، لفحص اللحوم والتأكد من سلامتها، حفاظا على سلامة المواطنين.

يذكر أن وزارة الأوقاف أكدت على أنه تم توزيع العديد من اطنان اللحوم على المحافظات للقيام بعملية التوزيع وذلك في ضوء الإسهام المجتمعى للوزارة في توزيع لحوم الاضاحى للمستحقين.