شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف القصير»: توزيع 200 كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بجهود العاملين بإدارة أوقاف القصير في مشروع صكوك الأضاحى.
وأعلنت إدارة أوقاف القصير أن الإدارة استلمت ٢٠٠ كيلو من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.
وكلف رئيس مدينة القصير، لجنة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية بالاستعانة بممثلين من الطب البيطري، لفحص اللحوم والتأكد من سلامتها، حفاظا على سلامة المواطنين.
يذكر أن وزارة الأوقاف أكدت على أنه تم توزيع العديد من اطنان اللحوم على المحافظات للقيام بعملية التوزيع وذلك في ضوء الإسهام المجتمعى للوزارة في توزيع لحوم الاضاحى للمستحقين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,883
-
تعافي
98,516
-
وفيات
6,155
كانت هذه تفاصيل خبر «أوقاف القصير»: توزيع 200 كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.