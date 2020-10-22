شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يقدم التهنئة لفريق أوركسترا الحلم لنجاح إحتفالية أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حرص الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على تقديم الشكر لأعضاء فريق اوركسترا الحلم بالجامعة والدكتور أحمد امام منسق الحفل وذلك للنجاح الكبير لاحتفالية اكتوبر التى نظمتها جامعة القناة الثلاثاء ١٣ أكتوبر. حضر التكريم الدكتور أحمد عبد الوهاب والدكتورة بسمه محمود، كما أشاد الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة بصوت الطالبة نجوى شمس بالفرقة الثانية بكلية السياحة والفنادق والتى أدت قصيدة صوت الوطن معلنا تقديم الجامعة لكل الدعم لفريق كورال الجامعة والاصوات والمواهب الواعده التى يضمها الفريق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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