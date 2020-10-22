شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على المحافظات.. تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، فرصة أمطار خفيفة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى مساء بفرصة سقوط ( 40 % )، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من البحيرة كفر الشيخ، المنوفية، الغربية ( 80 % )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط – مدن القناة (50 %)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق بفرصة سقوط تقريباً من السلوم، مطروح، سيوة، الاسكندرية، بلطيم، دمياط (90 %)، مع ملاحظة نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية .

ويتوقع الخبراء طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية شرقية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «29- 20»، الإسكندرية «26 – 20»، قنا «35- 22»، الأقصر «36– 23»، أسوان «37 – 24».

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