شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم عمارة يهنئ رئيس جامعة قناة السويس لتوليه فترة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، الخميس، كل من الدكتور عبدالمنعم عمارة، وزير الرياضة الأسبق، ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، واللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، واللواء عادل عطا، لتهنئته على توليه منصب رئيس جامعة قناة السويس لفترة جديدة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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