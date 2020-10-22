شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة 7 مشروعات صرف صحي بمركز بلبيس بالشرقية بتكلفة 1.4 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس سامح قابيل ، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ، أنه جاري تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي ، بتكلفة بلغت مليار و 493 مليون جنيه ، بمركز ومدينة بلبيس، حيث شملت تلك المشروعات ، عمل توسعات شبكات انحدار بتكلفة 53 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي غيتة بتكلفة 20 مليون جنيه ، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بمنية سلمنت بتكلفة 300 مليون جنيه ، بالإضافة إلي إنشاء محطتي معالجة ورفع صرف صحي بقرية أولاد سيف بتكلفة 300 مليون جنيه.
و أضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، أنه جاري إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية الروضة بتكلفة 300 مليون جنيه ، وإنشاء محطتي معالجة ورفع صرف صحي بقرية ميت جابر تعمل بطاقة 5 ألاف م3 / اليوم وبتكلفة 120 مليون جنيه ، بالإضافة إلي مشروع صرف صحي قري العدلية وتوابعها ، والذي يشمل إنشاء 8 محطات رفع بطاقة 20 ألف م3/اليوم وبتكلفة 400 مليون جنيه.
ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، معدلات ونسب تنفيذ تلك المشروعات , مؤكدا علي ضرورة مراعاة الجودة في العمل، والالتزام بالمواصفات المحددة لسرعة الانتهاء من تسليم تلك المشروعات طبقا للجدول الزمني المحدد ، لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.
أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 94 مشروع بقطاع الصرف الصحي ، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و 116 مليون جنيه ، تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين ،وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.
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