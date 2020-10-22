شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء برئاسة الأستاذ مجدى رياض، وبالاشتراك مع إدارتى التموين والطب البيطرى والجهات المعنية، حملة تموينية مكبرة بنطاق المركز والمدينة لضبط الأسواق ومصادرة السلع الغذائية منتهية الصلاحية. أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ(30) شيكارة دقيق أبيض بلدى مدعم بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم (2171) جنح أمن دولة طوارئ الشهداء، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة، لمستحقيه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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