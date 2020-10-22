شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سفينة.. إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 20 سفينة، سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات. وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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