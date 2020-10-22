شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة غينيا الاستوائية تبعث برقية تقدير لجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعثت السفيرة بيبانا كرنسويلو، سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية، برقية تقدير وإعزاز لجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، ونواب رئيس الجامعة الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطوه المتولي منسق عام الوافدين.
وثمنت السفيرة حسن استقبال قيادات الجامعة لوفد السفارة وقبولهم لطلاب غينيا الاستوائية ومنحهم الفرصة للاندماج سريعا في العملية التعليمية، متمنية مزيد من التعاون فى مجالات أخرى.
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