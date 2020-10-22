شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة 91 مترًا في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن راضى عمار، رئيس مدينة تلا في المنوفية، قيام حملة إزالة للتعديات على الارض الزراعية. وتمت إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة ٩١ مترا بقريه كفر جنزور التابعة للوحدة المحلية بكفر السكريه وبمعدات رئاسة المركز. وأكد «عمار» أنه تم رصد التعدى من خلال التواجد المستمر ومتابعة العمل على مدار الساعة، والتصدى الفورى لأى تعدى على الأرض الزراعية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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