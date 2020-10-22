شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر تنهي استعدادتها لانتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت مدن البحر الأحمر استعدادتها لإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث تابع اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، واللواء حامد محمد رئيس حي شمال الغردقة، أعمال تركيب مظلات وتوفير كراسى للانتظار وكراس متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن أمام جميع المقرات لانتظار الناخبين والحفاظ على التباعد المكاني بينهم لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا ومن أشعة الشمس، ولسلامة سير العملية الانتخابية.

يأتي ذلك في سياق التأكيد على جاهزية المقرات واللجان الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 والمقررة يومي 24، 25 من شهر أكتوبر الجاري، بسرعة الانتهاء من استعدادات مدن المحافظة، ومن جانبه كلف رئيس المدينة قسم الكهرباء بالمرور على جميع المقرات واللجان الانتخابية للتأكيد على جاهزيتها وتدعيم الإنارة العامه بداخل المقرات ومحيطها وتدعيمها بالكشافات اللازمة، وكذلك التأكيد على سلامة المداخل والمخارج وتوفير عامل الأمن والأمان وسلامة سير العملية الانتخابية، مؤكدا بتوفير الإنارة بجميع المقرت الانتخابية ومحيطها، والتأكيد على جاهزيتها وسلامة المداخل والمخارج لجميع اللجان.

قال «وجدي»، اإن المدينة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورنا يقتصر على تنظيم العملية الإنتخابية والتأكد من إجراءها دون أي عوائق سواء للمشرفين عليها أو الناخبين، مؤكدا على أن المشاركة في الإنتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، وأن المدينة حريصة على أن يؤدي المواطنين حقهم في سهولة ويسر، مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيتم ربط غرفة عمليات الوحدة المحلية بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقى الشكاوى ورفع درجة الإستعداد التام بكافة الوحدات الصحية وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المدينة على المقرات الإنتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.

فيما عقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اجتماعا موسعا بقاعة الوحدة المحلية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، المقرر لها يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور سكرتير المدينة وجميع القيادات التنفيذية ومديري الإدارات الداخلية بالوحدة المعنية بتنظيم سير العملية الانتخابية.

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وأوضح رئيس مدينة القصير أنه تم تكليف مديرى الإدارات الداخلية ومدير الإدارة التعليمية ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية، وعددها ١١ مقرا واللجان الفرعية وعددها ١٤ لجنة، مشددا على ضرورة المرور على جميع المقرات، للتأكد من استيفائها كافة التجهيزات اللازمة من حيث مستوى النظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير مصدر طاقة بديل وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة استراحات ومظلات لكبار السن حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وكذا الالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات، كما وجه المسؤولين بالتأكد من تجهيز أماكن إقامة المشرفين على العملية الانتخابية من السادة القضاة والمراقبين وقوات التأمين وتوفير كافة وسائل الإعاشة لهم.

وأكد «نصر» على أن المدينة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورنا يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية والتأكد من إجرائها دون أي عوائق سواء للمشرفين عليها أو الناخبين، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، وأن المدينة حريصة على أن يؤدي المواطنون حقهم في سهولة ويسر، مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها لتظهر مدينة القصير في هذا العرس الديموقراطى بالصورة اللائقة .

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيتم ربط غرفة عمليات الوحدة المحلية بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، لسرعة تداول المعلومات وتلقى الشكاوى ورفع درجة الاستعداد التام بكافة الوحدات الصحية وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المدينة على المقرات الانتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.

وأكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة راس غارب أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المقرات الانتخابية ومراجعة تجهيز اللجان والتأكد من استعدادها لاستقبال الناخبين وتوفير عامل الأمان بها، وكذا التأكد من جاهزية دورات المياه وأماكن انتظار الناخبين وتجهيز أماكن مخصصة لانتظار كبار السن، والتيسير عنهم، والتأكيد على جاهزية المقرات واللجان الانتخابية ورفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس النواب لعام 2020، والمقررة يومي 24، 25 من شهر اكتوبر الجاري.

وأكد «رأفت» أنه تم تمت أعمال صيانة الأعمال كهربائية بجميع المقرات، كما تم رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات، وتمت أعمال صيانة الخلايا الكهربائية وصيانة اعمدة الانارة وانارة جميع الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المقرات.