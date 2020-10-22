شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقرر إعادة تخصيص 70 فدانًا في قرية الديسمي لإقامة منازل لمتضرري السيول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 578 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 70.54 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الديسمى مركز الصف بالجيزة، لاستخدامها في إقامة منازل ريفية لمتضرري السيول نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.
وتعرضت قرية الديسمي في الصف بمحافظة الجيزة لأضرار بالغة جراء الأمطار والسيول، منتصف مارس الماضي، ما أدى إلى غرق وإصابة عدد من المواطنين، فضلًا عن انهيار وتضرر العديد من المنازل.
للاطلاع على نص القرار:
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الوضع في مصر
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اصابات
105,883
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تعافي
98,516
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وفيات
6,155
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