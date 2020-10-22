شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تموينية مفاجئة على مخازن المواد الغذائية بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثّفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية، والمخابز ومصانع المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.
وترأس أحمد إبراهيم، مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، الخميس، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية أسفرت جهودها عن تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية، التي تقوم بتوزيع «كراتين» المواد الغذائية بسعر الجملة على المحال التجارية المتواجدة بنطاق المدينة، لإدارته للنشاط التجاري دون ترخيص قانوني من الجهات الحكومية المختصة، وتم التحفظ على ٥٠ «كرتونة» مواد غذائية ومقرمشات.
كما تم تحرير ٣ محاضر جنح ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقا للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧.
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