شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم زيارة ميدانية لوزير الرى الجنوب سودانى إلى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والرى زيارة ميدانية لوزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان مناوا بيتر قادكوث، إلى العاصمة الإدارية الجديدة على هامش مشاركته فى أسبوع القاهرة للمياه.

والتقى وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعرف على مراحل العمل بمشروعات العاصمة.

وأكد عابدين أن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة قاربت على الانتهاء والبدء في التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية، كما أن ما يقارب مليون عامل يعملون بشكل مباشر وغير مباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال 60 شركة مصرية تعمل بالمشروع.

يشار إلى أن الزيارة بدأت بعرض توضيحي عن الأعمال التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة ، وحجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية، والتي تناولت ضخامة العمل وحجم الإنجازات في فترة زمنية قصيرة للغاية، وعرضا للرؤية المستقبلية للمشروع، واستيعابها الوزارات الحكومية لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة.

وأوضح عابدين أن تمويل المشروع كان ذاتيًا، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية طبقًا للقانون، هي المالك والمطور والمخطط لمشروع العاصمة الإدارية.

وصرح الوزير الجنوبي عقب العرض التقديمي ان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً لمستقبل المدن الحديثة المتكاملة ، وانه يتمني نقل هذه الصور الى دولة جنوب السودان والتي تحتاج لمثل هذه المشروعات في البنية التحتية وصرح عن الرغبة في التعاون مع الجانب المصرى في مجال تطوير المشروعات الانشائية والاستفادة من الشركات المصرية في تنمية و تطوير دولة جنوب السودان

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وتفقد الوفد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية في الحى الحكومي المقام على مساحة 560 فدانا ويضم 34 مبنى وزاريا ومبنى رئاسة الوزراء ومبنى مجلس النواب إلى جانب المباني الخدمية ، ويتم حالياً بناء مقر مجلس الشيوخ .

كما تم زيارة مبنى كاتدرائية ميلاد المسيح الأكبر حجما وسعة بمنطقة الشرق الأوسط ، حيث تقع على مساحة 63 الف مترا مربعا ولها سعة لأكثر من 8 الأف شخصا، بالإضافه الى تفقد مبني "البرج الأيقوني" والذى سيعد أعلى برج في أفريقيا، وأحد الأيقونات المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، والذي يرتفع لنحو 385 متراً .

استمع والوفد المرافق من الدور العشرين للمبني الى شرح كامل مكونات البرج و عدد الأدوار التي سيبلغها البرج بنحو 78 دورًا.

وعبر الوزير الجنوبي عن انبهاره بالإنجازات الموجودة على ارض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة متمنياً نقل هذه الخبرات التي والتعاون مع الحوكمة المصرية والشركات المصرية لاحداث التنمية والتطوير لمستقبل دولة جنوب السودان.