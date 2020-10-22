شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الدفعة الـ7 من العربات الروسية الجديدة من ميناء الإسكندرية لورش القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، نقل الدفعة السابعة من العربات الروسية التى وصلت قادمة من روسيا من ميناء الإسكندرية إلى ورش السكة الحديد بالقاهرة، حيث تضم 18 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية "عادية" ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، حيث استقبلت حتى الآن 81 عربة عادية، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

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وتشمل صفقة العربات الروسية الـ 1300، 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.