"الري" تنظم زيارة ميدانية لوزير الري الجنوب سوداني إلى العاصمة الإدارية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نظمت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، زيارة ميدانية لوزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان مناوا بيتر قادكوث، إلى العاصمة الإدارية الجديدة على هامش مشاركته في أسبوع القاهرة للمياه.

وتفقد وزير الري السوداني، مراحل العمل بمشروعات العاصمة التي قاربت على الانتهاء والبدء في التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية، كما أن ما يقارب مليون عامل يعملون بشكل مباشر وغير مباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال 60 شركة مصرية تعمل بالمشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة بدأت بعرض توضيحي عن الأعمال التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية، وضخامة العمل وحجم الإنجازات في فترة زمنية قصيرة للغاية، وعرض للرؤية المستقبلية للمشروع، واستيعابها الوزارات الحكومية لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة.

وأوضح اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن تمويل المشروع كان ذاتيًا، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية طبقًا للقانون، هي المالك والمطور والمخطط للمشروع.

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وقال وزير الري الجنوبي، عقب العرض التقديمي، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً لمستقبل المدن الحديثة المتكاملة، وإنه يتمنى نقل هذه الصور إلى دولة جنوب السودان والتي تحتاج لمثل هذه المشروعات في البنية التحتية وصرح عن الرغبة في التعاون مع الجانب المصري في مجال تطوير المشروعات الإنشائية والاستفادة من الشركات المصرية في تنمية وتطوير دولة جنوب السودان.

جدير بالذكر أن وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان والوفد المرافق قاموا بتفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية في الحي الحكومي المقام على مساحة 560 فدانا ويضم 34 مبنى وزاريًا ومبنى رئاسة الوزراء ومبنى مجلس النواب إلى جانب المباني الخدمية، ويتم حالياً بناء مقر مجلس الشيوخ.

كما تم زيارة مبنى كاتدرائية ميلاد المسيح الأكبر حجما وسعة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقع على مساحة 63 ألف م2 ولها سعة لأكثر من 8 آلاف شخص، بالإضافة إلى تفقد الوزير مبنى "البرج الأيقوني"والذي سيعد أعلى برج في أفريقيا، وأحد الأيقونات المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، ويرتفع لنحو 385 متراً حيث استمع والوفد المرافق من الدور العشرين للمبنى إلى شرح كامل لمكونات البرج وعدد الأدوار التي سيبلغها البرج بنحو 78 دورًا.

وعبر الوزير الجنوبي عن انبهاره بالإنجازات الموجودة على أرض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة متمنياً نقل هذه الخبرات والتعاون مع الحوكمة المصرية والشركات المصرية لإحداث التنمية والتطوير لمستقبل دولة جنوب السودان.

