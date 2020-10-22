بـ 3.2 مليون جنيه.. "شعراوي": تنفيذ 264 مشروعًا من خلال صندوق "التنمية المحلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن موافقة صندوق التنمية المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي على تنفيذ 264 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر باستثمارات 3.2 مليون جنيه في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح اللواء شعراوي، في بيان اليوم الخميس، أن محافظة بني سويف احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق خلال الشهر الماضي في عدد المشروعات حيث نفذت محافظة بني سويف 44 مشروعًا باستثمارات 741 ألف جنيه يليها محافظة المنيا بـ 40 مشروعًا باستثمارات 365 ألف جنيه وسوهاج 39 مشروعًا بتكلفة 280 ألف جنيه والدقهلية 32 مشروعا بتكلفة 426 ألف جنيه.

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وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى دور الصندوق الحيوي في دعم المرأة المعيلة خاصة في الريف والقرى الأكثر احتياجًا حيث بلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة من الصندوق خلال شهر سبتمبر الماضي 77.7%، واحتلت مشروعات المرأة المعيلة نسبة 100% من مشروعات محافظتي المنوفية والأقصر، كما حققت 95% في سوهاج و89 % في كفرالشيخ.

وأكد الوزير أن صندوق التنمية المحلية يقرض مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية وعلى الأخص المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والصناعات الحرفية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المستثمرين كالورش الحرفية المتنوعة في مجالات النجارة والأثاث والمنتجات الجلدية وتصنيع الآلات الزراعية والمحال التجارية.

وأضاف اللواء شعراوي، أن خطة تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة لهذا العام تتضمن دورات متخصصة للمديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية بالمحافظات للارتقاء بمهاراتهم في مجال تلقي طلبات الإقراض ورفع كفاءتهم في تيسير التعامل مع المواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على القرض لافتاً إلى أن الصندوق أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرى بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.