عبر الموبايل.. صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة في هذا الموعد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، عن موعد صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة التي سجلت لتحديث بياناتها عبر موقعي الوزارة ومجلس الوزراء خلال الفترة من 10 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن الجهات المعنية مازالت تجري تدقيق بيانات المواطنين الذين قاموا بتحديث بياناتهم من العمالة غير المنتظمة والبالغ عددها نحو 6 ملايين و22 ألف عامل تمهيدا لتحديد موعد الصرف من جانب اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

وتابع: من المتوقع صرف الدفعة الرابعة لمنحة الـ 500 جنيه، أول شهر نوفمبر المقبل كحد أقصى، وذلك بعد الانتهاء من تدقيق البيانات واختيار الأسماء المستحقة والمتضررة بالفعل من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن العمالة غير المنتظمة التي صرفت من قبل خلال المراحل الثلاث السابقة، ولم تسجل لتحديث بياناتها مرة أخرى خلال هذه المرحلة، لن تحصل على المنحة كون تحديث البيانات من جديد شرط أساسي للحصول عليها.

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ونوه المصدر إلى أنه سيتم إرسال موعد ومكان الصرف للمستحقين على أرقام الهواتف المحمول المسجلة، وذلك بعد تحديدهم خلال الأيام القليلة القادمة.

وتتوقف الأسماء المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة، على الفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد والذين يعملون في قطاعات غير منتظمة ولا يتمتعون بنظام تأميني.

وكانت الحكومة فتحت لمدة ستة أيام، بدءا من يوم 10 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، باب تسجيل البيانات، على منحة العمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، والمقدرة بـ 500 جنيه.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية.