بسمة وهبة: "تعبت ومش قادرة وعايزة أرجع مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع "فيديو" مع جمهورها تطمئنهم من خلاله على صحتها بعد خضوعها لعملية في لندن، موضحة أنها ترغب في العودة إلى مصر، بينما يلزمها الطبيب بالبقاء في لندن لمتابعة حالتها الصحية.
ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، فيديو" كشفت فيه عن آخر تفاصيل حالتها الصحية، قائلة: "الحمد الله أنا خرجت من المستشفى بس أنا تعبت ومخنوقة مش قادرة أقعد في لندن، وروحت للدكتور قولت ليه.. عاوزني أقعد؟ قال أي حد عامل عملية لازم يقعد جنب المستشفى".
وأضافت بسمة وهبة: "نفسي أنزل عشان أروح لعبدالعزيز وعبدالرحمن مش قادرة أقعد في لندن بتخنق، أنا هنزل مصر، وبعدين أنا استخرت الله.. ربنا ييسر الخير".
وتابعت: "هواء مصر حاجة تانية مع إن في مصر مش بخرج، وأنا قاعدة في البيت في أوضتي ومكتبي أحسن من إن أخرج كل يوم هنا حتى، الجو هنا سيئ وكئيب، ولندن مش لندن المحلات قافلة والمولات مهجورة والناس مرعوبة، إحنا عندنا مصر أحلى وأحسن مش دلوقتي على كل الأحوال".
وواصلت: "أنا مش بحب أستسلم للتعب وإحنا في شهر التعافي من السرطان ولازم نعمل توعية عن مرض السرطان والكشف المبكر وكل المرضى يسألوا زي ما هما عاوزين واكلمهم من ناحية التجربة، أنا كويسة وهبقى كويسة لو هعمل حاجة زي دي".
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