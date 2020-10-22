في يوم واحد: تنفيذ 79 ألف حكم قضائي وضبط 200 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 208 قطعة سلاح ناري، و200 قضية مخدرات، وتنفيذ 87923 حكم قضائي متنوع. كما أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 3تشكيلين عصابيين ضما 8 متهمين، ارتكبوا 11 حادث متنوع، و22 متهما لممارستهم أعمال البلطجة 180 مخالفة دراجة نارية، وإعادة 10 دراجات نارية مسروقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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