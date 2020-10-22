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أمطار غزيرة ورعدية بالوجه البحرى اليوم تمتد للقاهرة والعظمى بالعاصمة 29 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساءً، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية .

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وأكدت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

 

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