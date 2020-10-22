شكرا لقرائتكم خبر عن 65% من القراء يتوقعون تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى فى دورى أبطال أفريقيا؟""، توقع غالبية القراء تأجيل لقاء الفريقين. وتوقع 65% من القراء تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا، في حين توقع 35% منهم عدم تأجيل اللقاء.



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